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- Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı
Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı
Terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan Diyarbakır ve İstanbul'da 4 terörist, eylem hazırlığındayken gözaltına alındı.
- DHA
- 19.10.2020 - 14:31
- Güncelleme : 19.10.2020 - 14:31
Güvenlik güçleri, ülkenin terör örgütü PKK'dan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma, PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, metropollerde saldırı düzenlemek üzere eğitilmiş 4 terörist tespit edildi.
1'İ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞIYOR
Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya hizmet eden 4 teröristten birinin devlet hastanesinde anestezi teknikeri olduğu ortaya çıktı.
4 TERÖRİST YAKALANDI
4 terörist eylem hazırlığındayken, Jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.