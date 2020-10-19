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Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı

Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan Diyarbakır ve İstanbul'da 4 terörist, eylem hazırlığındayken gözaltına alındı.