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    Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı

    Terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan Diyarbakır ve İstanbul'da 4 terörist, eylem hazırlığındayken gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 14:31
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 14:31
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    Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı

    Güvenlik güçleri, ülkenin terör örgütü PKK'dan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Jandarma, PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda, metropollerde saldırı düzenlemek üzere eğitilmiş 4 terörist tespit edildi.

    1'İ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞIYOR

    Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya hizmet eden 4 teröristten birinin devlet hastanesinde anestezi teknikeri olduğu ortaya çıktı.

    4 TERÖRİST YAKALANDI

    4 terörist eylem hazırlığındayken, Jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

    Eylem hazırlığında olan 4 terörist yakalandı #1

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