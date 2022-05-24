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Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba, İstanbul’da yakalandı

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba, İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bombanın Küçükçekmece'de yakalandığını duyurdu… Böylece bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi de engellenmiş oldu.