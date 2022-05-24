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- Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba, İstanbul’da yakalandı
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba, İstanbul’da yakalandı
- 24.05.2022 - 14:00
- Güncelleme : 24.05.2022 - 14:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Terörle Mücadele birimlerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hakkında canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubunun, Küçükçekmece olduğu tespit edildi.
Ekipler, adres operasyon yaptı, canlı bombayı yakaladı.
12'nci canlı bomba eylemi engellendi
Zanlının kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere ise el konuldu.
Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
4 şüpheli de yakalandı
Ayrıca DEAŞ terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.