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    Eylem için Türkiye'ye gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandı

    Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist yakalandı.
    • AA
    • 09.09.2020 - 10:10
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    Eylem için Türkiye'ye gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandı

    Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden 1 kişi yakalandı.

     

     

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