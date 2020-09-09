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- Eylem için Türkiye'ye gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandı
Eylem için Türkiye'ye gelen 2 terörist, Mardin'de yakalandı
Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist yakalandı.
- AA
- 09.09.2020 - 10:10
Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü operasyonda, Suriye'den patlayıcılarla ülkeye geçiş yapan ve büyük şehirlerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 Suriye uyruklu terörist ile bunlara yardım eden 1 kişi yakalandı.