Eylem Tok ve katil oğlunun yeni görüntüleri: Kaza haberini böyle almış... Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'un Göktürk'te bir kafede buluşma anları ortaya çıktı. Anne Tok'un kaza haberini de o sırada aldığı öğrenildi.

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ensonhaber.com

Eylem Tok ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan katil oğlu Timur Cihantimur, önce Mısır'a ardından ise ABD'ye gitti.

Oğlunu yaptığı kazanın ardından hızla kaçıran Tok için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç devam ediyor.

Gelip teslim olmayı düşünmeyen Eylem Tok ve katil oğlu, geçtiğimiz günlerde de New York'ta görüntülendi.

Keyifli halleri tepki çekmişti...

Eylem Tok ve ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur, New York'ta 57. Cadde ile 6. Cadde köşesinde kameralara yakalandı.

Kaçak anne ve oğlunun, fotoğrafları çekilirken kahkaha atmaları ise dikkati çekti.

Yeni kareleri ortaya çıktı

Eylem Tok ve oğlunun bu defa yurt dışına kaçmadan önceki kareleri ortaya çıktı.

Emrullah Dinç'in paylaştığı karelere göre; Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un Göktürk’te bir kafede buluşma anı ve annenin kaza haberini aldığı ana ait görüntüler güvenlik kamerasına kaydedildi.