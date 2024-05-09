Eylem Tok ve oğlu hala firarda: Murat Aci'nin acılı annesi isyan etti Timur Cihantimur'un ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci yaşadığı zor süreci anlatarak, "İlaçlarla ayakta duruyoruz" dedi.

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ANKA

17 yaşındaki ihleyitsiz sürücü Timur Cihantimur'un ölümüne neden olduğu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci, yaşadıklarını anlattı.

Anneler Günü öncesinde kalbinin kırık olduğunu ve gücü kalmadığını belirten, anne Pervin Aci bütün annelerin anneler gününü kutladığını, ancak olaya karışan 9 çocuğun annesinin anneler gününü kutlamadığını kaydetti.

Aci, şöyle konuştu:

"Artık gücüm kalmadı seslene seslene"

Kendi bilir, gelirse gelir, gelmezse orada yargılansın. 60 gündür bize kimse cevap vermedi. Artık gücüm kalmadı seslene seslene, habire seslendim... Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Emine Hanım'a hepsine seslendim. Herbirini aradım, milletvekillerimizin hepsini aradım. Yalnızca bir milletvekilim cevap verdi, Kürşat Zorlu. Çağrım, 2 saniye de olsa beni düşünsünler, onların da evlatları var.

"Anneler Günü hiç gelmesin bana"

Cuma günü Murat Aci'nin oğlu, torununu sünnet ettirmek üzere hastaneye götüreceğini söyleyen Pervin Aci, "Dün çocuk servisine götürdük, büyük babası elinden tutup getirdi muayeneye. Volkan gibi kaynadım. Anneler Günü hiç gelmesin bana. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun, yalnızca iyi annelerin. Eylem Tok gibilerinin değil. Çağrıya da gücüm kalmadı. İlaçlarla duruyoruz ayakta" dedi.

"Kendi ülkesine eli kelepçeli gelmesin, uçağa binsin kendisi gelsin"

Baba Özer Aci ise anne Eylem Tok'a bir kez daha seslendi. Özer Aci, şöyle konuştu