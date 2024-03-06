Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Kırmızı bülten çıkarıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü ile annesi hakkında Mısır makamlarıyla iletişime geçtiklerini ve iade talebinde bulunduklarını açıkladı.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı.

Korkunç olayda evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ünlü yazarın oğlu

Polis, kaçan sürücünün peşine düşerken kazaya karışan aracı kullanan ismin, ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. olduğu belirlendi.

Eylem Tok'un oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi. Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı.

Mısır'a kaçtıkları belirlendi

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

Gündemi sarsan olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Eyüpsultan'daki kazayla ilgili konuşan Bakan Tunç, Mısır'a kaçan sürücü için kırmızı bülten çıkarıldığını ifade etti.

"Annesiyle ilgili de süreç başladı"

Mısır'la irtibat halinda olduklarını belirten Tunç, "Sanığın Mısır'dan iadesini talep edeceğimiz süreç başladı. Annesiyle ilgili de süreç başladı." dedi.

Başsavcılık açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 1 Mart gecesi 23:50'de 18 yaşından küçük olan Timur Cihantimur'un 34 EEG 06 plaka sayılı araç ile seyir halinde iken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulundu.

3 adet ATV tipi araçlara çarpması neticesinde bir kişinin ölümü birden fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.