Haber Merkezi

İstanbul'da karıştığı trafik kazasının ardından Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan, ardından da ABD'ye kaçan ve Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un, ABD adli makamlarında Türkiye'ye iade edilmeleri talebiyle görülen davası karara bağlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Massachusetts Bölge Mahkemesi'nin, anne ile oğulun Türkiye'ye iade edilmelerine yönelik karar verdiğini duyurdu.

Yaşanan gelişmenin ardından tv100 ekranlarında Hande Aydemir'in konuğu olan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ve avukat Hacı Orhan, açıklamalarda bulundu.

"YALNIZ DEĞİLDİM, DEVLET BÜYÜKLERİMİZ İLGİLENDİLER"

İade kararını değerlendiren baba Aci, "Kaza olabilir, kazadan sonra yaşananlar vahşet, insanlık dışı. Ben yalnız değildim, acımı acısı olarak paylaşan pek çok insan vardı." dedi.

Özer Aci, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

Devletin kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizen baba Aci, "Devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bu olayla ilgilendiler, takip ettiler." şeklinde konuştu.

"HABERİ ÖĞRENDİKTEN 3 DAKİKA SONRA ADALET BAKANLIĞI'NDAN ULAŞTILAR"

Baba Aci, sözlerinin devamında ise şunları söyledi: