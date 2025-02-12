İstanbul'da karıştığı trafik kazasının ardından Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan, ardından da ABD'ye kaçan ve Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un, ABD adli makamlarında Türkiye'ye iade edilmeleri talebiyle görülen davası karara bağlandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Massachusetts Bölge Mahkemesi'nin, anne ile oğulun Türkiye'ye iade edilmelerine yönelik karar verdiğini duyurdu.
Yaşanan gelişmenin ardından tv100 ekranlarında Hande Aydemir'in konuğu olan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ve avukat Hacı Orhan, açıklamalarda bulundu.
"YALNIZ DEĞİLDİM, DEVLET BÜYÜKLERİMİZ İLGİLENDİLER"
İade kararını değerlendiren baba Aci, "Kaza olabilir, kazadan sonra yaşananlar vahşet, insanlık dışı. Ben yalnız değildim, acımı acısı olarak paylaşan pek çok insan vardı." dedi.
Özer Aci, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.
Devletin kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizen baba Aci, "Devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bu olayla ilgilendiler, takip ettiler." şeklinde konuştu.
"HABERİ ÖĞRENDİKTEN 3 DAKİKA SONRA ADALET BAKANLIĞI'NDAN ULAŞTILAR"
Baba Aci, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:
Akşam haberi öğrendikten 3 dakika sonra Adalet Bakanlığı’ndan WhatsApp üzerinden haber aldım. Gözünüz aydın iade edilecekler diye. Biz zaten en başından beri bu mücadeleyi veriyorduk. Ne dediysem oldu, mağdur bendim, zor durumda olan bendim. Taziyemi yaşamadan bu mücadelenin içinde buldum kendimi. Yüreğime taş bastım, bu noktaya geldim. Belki pes edeceğimizi düşündüler ama hiçbir zaman aklımdan geçmedi. Bu sabah da oğlumun mezarına gittim, oğlum rahat uyu bak sen babana güvenirdin. Ben de sana güvenirdim, güvenini sarsmadım. Bak bunlar geliyor adalete hesap verecekler diye kendisine söyledim. Yalnız değilim, mücadeleye devam ediyorum.
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