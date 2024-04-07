Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada acılı baba konuştu: Biraz insansanız adalete teslim olun Oğlu Oğuz Murat Acı 17 yaşındaki Timur Cihantimur tarafından katledilen baba Özer Acı, "Biz insanız, merhametliyiz. Onlar da vicdanlı olsunlar adalete teslim olsunlar" diyerek Eylem Tok'a seslendi.

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ensonhaber.com

Eylem Tok ve 1 kişinin ölümüne neden olan oğlu için Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan süreç işlerken, acılı baba Özer Acı konuştu.

CNN Türk ekranlarında canlı yayına katılan Özer Acı, Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un kendisiyle iletişim kurmadıklarını söyledi.

Eylem Tok'a çağrı yapan ve adalete teslim olmalarını isteyen acılı baba, sözlerine şöyle devam etti;

"Bunlar her şeyi yapacak kafaya sahip"

Oranın trafik kuralları şartları ağırdır. Eylem Hanım her şeyi yapabilir. Söylediklerinin yalan olduğu belli. Söylenenler de doğrudur. Oradaki basına para dağıtmıştır. Bunlar her şeyi yapacak kafaya sahip. 38 gün oldu. Biz hala oğlumuzun acısını yaşıyoruz. Eylem Hanım unutmasın biz de evlat sahibiyiz. Bu nereye kadar kaçacak. Burada küçük oğlum, torunum olduğunu da unutmaması lazım Eylem Hanım'ın. Torunuma iyi bir gelecek sağlamak istiyorum. Vatana millete hayırlı olsun diye çalışacağım. Eylem Hanım'a şunu söylüyorum. Gelsin, teslim olsun. O çocuğu harcamasın. Oğlu online psikolojik tedavi alıyormuş.

"Bülent Bey'in insan olmasını isterdim"

Ben her şeyden önce şuna inanıyorum. Ben vicdanlı ve merhametli bir babayım. Bülent Bey'in böyle bir baba olmasını isterdim. Doktor olmuş ama insan olamamış. İnsan olmasını isterdim. Benimle iletişime geçtiğini, geldiğini söylüyor. Kapımın nerede olduğunu bilmiyor. Kibirini ve gururunu bir kenara bıraksın. İletişime geçsin. Gelsin bir başsağlığı dilesin. Bir şey kaybetmez. Bu yüreğimize su serpmez ama oğlu ve eski eşi adalete teslim olursa yüreğimize su serpilir.

"Bu saatten sonra telefonla iletişimi kabul etmeyeceğim"

Bu kaçışa bakılırsa, üst aklın olduğu belli. Bu üst akıl ortaya çıkacaktır. Gerçekler muhakkak ortaya çıkacaktır. Eylem Hanım benimle, ailemle iletişime geçmedi. Aile dostum olan bir kişiyle iletişime geçtiğiniz söylüyor. Doğrudur, yazışmaları var. Bunu inkar etmedim. Geleceğim, teslim olacağım diyerek. Hep aynı deyimler. Fakat gelen giden yok. Bu yazışmalar yaklaşık 22 gün önce kesildi. Bir iletişim yok. Olmadı, olmayacak. Bu saatten sona telefonla iletişim kabul etmeyeceğim. Benim evim belli, adresi belli. Buyursun gelsinler.

"Oğlumun telefonu kayıp"

Bir cevabı yok Bülent Bey'in. Güzergahlar farklı olduğu için söyleyecek laf bulamıyor. Oğlumun telefonu kayıp. Eylem Tok almış götürmüş, bir tarafa atmış, attırmış olabilir. Bu telefonun da çıkması lazım. Neden bulunamıyor merak ediyorum. Her geçen gün ulaşma imkanı yok oluyor. Açıkcası bulunmasını istiyorum. Belki önemli deliler vardır içerisinde.

"Kendileri psikolojik destek alsın"