Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada aileye para teklifi yapıldı Oğlu Oğuz Murat Aci 17 yaşındaki Timur Cihantimur tarafından katledilen baba Özer Aci adliyede açıklama yaptı. Acılı baba, karşı taraftan kendilerine 'maddi-manevi destek' teklif edildiğini söyleyerek, "Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik ama arayan olmadı" dedi.

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İHA

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan kaza Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ünlülerin estetikçisi Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, lüks araçla seyir halindeyken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarına çarparak Aci'nin ölümüne neden olmuştu.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u olay yerinden kaçırdı.

Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edildi.

ABD'ye kaçtıkları tespit edildi

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edildi.

Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenildi.

Acılı baba konuştu: Şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı

Konuya ilişkin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek açıklama yapan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, karşı tarafın dolaylı olarak kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti.

Aci, ‘’Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. O taraftan birileri, bilmiyorum. Tam o mu onun elemanı mı bilmiyorum. Aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. Ben ilk günden beri aynı sözümün arkasındayım, çocuk ile anne gelir teslim olur. 10 veya 12.gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini iletmişlerdi bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, sonra gelsinler taziyeye. Sizlere de bilgi vereceğim, aile benim taziyeme geliyor diye. Git gide daha zor oluyor, ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Farklı bir bilgi yok, sadece dosyanın tamamlanma aşamasında olduğu söyleniyor’’ dedi.

"Babanın şu an yurt dışına çıkış yasağı var, nerede olduğunu bilmiyoruz"

Müşteki ailenin avukatı Hacı Orhan ise, ‘’Ben ilk günden beri söylüyorum, müvekkillerim de söylüyorlar. Öncelikle kişilerin teslim olup, gelip yargılanmaları gerekiyor. Bu yargılanma olmadan taziyeye gelmeleri doğru olmaz. Şu an onlar yurt dışına kaçmış haldeyken birilerinin taziyeye gelmesi doğru olmaz. Baba ‘teslim olsunlar taziyeye gelsinler’ şeklinde belirtti ancak bu yanlış anlaşıldı. Burada çok açık şekilde söylüyoruz ki bu olay ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermektir. Bu yüzden olay sonucu konuşulan konuların dile getirilmesi doğru ve ahlaki değildir. Babanın şu an yurt dışına çıkış yasağı var, nerede olduğunu bilmiyoruz ama İstanbul veya Bursa’dadır diye tahmin ediyoruz.

"Özellikle telefonların oradan toplanıp götürülmesi talimatını verenin Eylem Hanım olduğunu düşünüyoruz"

Daha babanın ifadesi alınmadı, bir an önce ifadesinin alınması lazım. Eğer bir dahli varsa aynı şekilde bir tedbir kararının uygulanması gerekir. Kayırma noktasında anne ve babanın cezasızlık hali var ancak biz burada ihmal sonucu adam öldürmeye giden bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle telefonların oradan toplanıp götürülmesi talimatını verenin ve bu organizasyonu yapanın Eylem Hanım olduğunu düşünüyoruz. Orada olan çocuklar da aynı şekilde burada suçlu olacaklar. Suçluyu kayırma çocuğunuz için söz konusu olabilir ancak Eylem Hanım, Bülent Bey’in resmi eşi değil, diğer çocuklar da bu konuda bir yakınları değiller. Cezasızlık sebebi Timur hakkında olabilir ama diğerleri hakkında olamaz. O telefonlardan birisi de şu an hala kayıp’’ ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)