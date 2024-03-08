Eylem Tok'un yaralının elinden aldığı telefon teslim edildi Eyüpsultan'da kaza yapan oğluyla yurt dışına kaçan Eylem Tok'un kaza sonrasında aldığı iddia edilen yaralının telefonu, ailenin şoförü tarafından emniyete teslim edildi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin konuştuğu kaza, İstanbul Eyüpsultan'daki Davutpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü saat 23.30 sıralarında yaşandı.

Cadde üzerinde Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı, aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı.

Lüks araçla çarptı

O esnada Timur Cihantimur yönetimindeki lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası Timur Cihantimur, telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti.

Olay yerinden kaçtılar

Bunun üzerine olay yerine gelen Yazar Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur'u da alarak olay yerinden kaçmıştı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenilmişti.

Mısır'a gittiler

Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun, uçakla Mısır'a gittikleri ortaya çıkmıştı.

Yaralı olayı anlattı

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’un aracıyla çarptığı İbrahim Gümüş, yaşadığı olay anlarını anlattı.

"Birisi elimden telefonu aldı"

Gümüş, yardım istemek için telefonunu çıkardığını ancak birinin telefonunu elinden aldığını belirtti.

"Büyük ihtimalle aileden biri almıştır diye düşünüyorum"

Gümüş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çarpmanın etkisiyle zaten biz savrulduk. Görmemle vurması bir oldu zaten. Daha sonra yardım istemek için telefonumu çıkarmıştım ama şifremi hatırlayamadım. Yüz kilidiyle açmaya çalıştım, açıldı telefon. O anda telefon benim elimden alındı. Kim aldı bilmiyorum. Çünkü etraf karanlıktı ve göremiyordum. Büyük ihtimalle aileden biri almıştır diye düşünüyorum. Ondan sonra telefonum alındı. Arkadaşımı görünce telefonu unutuyorum. Gerisini de hatırlamıyorum.

Telefon emniyete teslim edildi

Kaza yapan oğluyla yurt dışına kaçan Eylem Tok'un yaralıdan aldığı iddia edilen telefon, ailenin şoförü tarafından Emniyet'e teslim edildi.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Gelişmeler çerçevesinde Mısır'a kaçan Eylem Tok ve Timur C. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığı'na dosya gönderildi.