Eylemci öğrencilere bol not veren akademisyenin derslerine son verildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlere destek olan öğrencilere fazladan not veren Feyzi Erçin'in derslerine son verilmesi üzerine yeniden eylemler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Melih Bulu'nun atanması üzerine başlayan eylemler, bazı akademisyenler tarafından devam ettirilmek isteniyor.

DEVLETTEN MAAŞLI EYLEMCİLER

Devletten maaşlarını almaya devam eden ancak ders vermek yerine okulun bahçesinde eylem yapan akademisyenler, okulda huzurun kaçmasına neden oldu.

EYLEME KATILAN ÖĞRENCİLERE FAZLADAN NOT

Yapılan rektör atamasına karşı düzenlenen eylemlere katılan akademisyenlerden biri olan Feyzi Erçin'in, eylemlere destek olan öğrencilere fazladan not verdiği tespit edildi.

Okul yönetimi, yaşanan skandalı tespit etmesinin ardından Feyzi Erçin'in yaz okulunda ders vermemesi yönünde karar aldı.

Eylemlere katıldığı gerekçesiyle derslerden kalan bazı öğrenciler, yaz okulunda Feyzi Erçin tarafından derslerden geçmeyi planlıyordu.

LGBT BAYRAKLI EYLEMLER

Erçin'in derslerine son verilmesi üzerine okulda bazı öğrenciler, yeniden eyleme başladı.

Eylemci öğrenciler, yine ellerinde LGBT bayrakları taşıdı.