Ali Yerlikaya: Gösterilerde 343 şüpheli yakalandı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "yolsuzluk ve "terör" soruşturmasının ardından gözaltına alınmasıyla birlikte bazı illerde eylemciler gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, düzenlenen gösterilere dair bir paylaşımda bulundu.

343 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı.

"TOPLUMSAL DÜZENİ BOZMAYA ÇALIŞANLARA GÖZ YUMULMAYACAK"

Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır.



Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.