Eylül 2021 enflasyon oranı açıklandı mı? Kiracılar dikkat!

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2021 Eylül enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon oranı kira artışına ne kadar yansıyacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Özellikle son zamanların en tartışmalı konularının başında yer alan kira fiyatları, bu rakamların ardından netlik kazanıyor.

Her ayın başında açıklanan enflasyon oranlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, araştırma yapmaya başladı.

Vatandaşlar, "Eylül 2021 enflasyon oranı açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Eylül 2021 enflasyon oranı açıklandı mı? İşte detaylar...

EYLÜL 2021 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. TÜFE yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı.

TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

ENFLASYON KİRA ARTIŞ ORANLARINA NE KADAR YANSIYACAK?

Açıklanan bu verilerde 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 16,42 olarak açıklandı ve buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapabilecek.