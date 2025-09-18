Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında burs almaya hak kazanan adaylara her ay burs ödemesi gerçekleştiriliyor.

Eylül ayının ortalarına gelmişken hak sahipleri tarafından İOKBS ödemelerinin yapılmasını heyecanla bekliyorlar.

Eylül ayı İOKBS ödemeleriyle ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler, İOKBS burslarının hesaplara ne zaman yatacağını dair araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, Eylül ayı burs parası (İOKBS) yattı mı? İOKBS ne zaman yatacak?

EYLÜL AYI İOKBS YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ayın 25’ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor.

Eylül 2025 ödemeleri için henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda ödemelerin ayın 24’ü ile 25’i arasında gerçekleştiği biliniyor.