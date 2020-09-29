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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de
Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacak.
- AA
- 29.09.2020 - 09:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.