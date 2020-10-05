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    Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin ödemelerin bugün başlayacağını açıkladı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 09:50
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    Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında açıklamada bulundu.

    "ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR"

    Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlattı.

    Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor #1

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