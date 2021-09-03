Eylül ayı kira zammı son dakika! 2021 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar?

Eylül ayı kira zammı son dakika! 2021 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar?

TÜİK, 2021 Ağustos ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Peki 2021 Eylül ayı kira artışı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı. Rakamların açıklanmasının ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar, Eylül ayında kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı.

TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Peki Eylül ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Eylül ayı kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre Eylül ayı kira artış oranı...

ENFLASYONA GÖRE EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek.

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2021

Eylül ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre kira hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TÜFE Eylül 2021 Kira Artış Oranı: % 15,78

Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 157 TL

Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.157 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının eylül ayında ödeyeceği kira zammı, 157 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.157 TL olarak gerçekleşmektedir.