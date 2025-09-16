Abone ol: Google News

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından binlerce haneye verilen SED ödemesi alan binlerce kişi eylül ayı SED ödemelerinin yatacağı tarihe odaklanmış durumda. İhtiyaç sahiplerinin eylül ayı SED ödemelerinin ne zaman yatağı konusundaki araştırmaları sürüyor. Peki, Eylül ayı SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri ne zaman yatacak?

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 10:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan destek ödemeleri arasında yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri her ay ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Eylül ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte SED yardımı alan ihtiyaç sahipleri SED ödemelerinin ne zaman yatacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırdı.

Sosyal ve ekonomik güçlük yaşayan kişilere bir nebze rahat nefes aldıran SED ödemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Eylül ayı SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri ne zaman yatacak?

EYLÜL AYI SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamayla birlikte eylül ayı SED ödemelerinin ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

SED ödemeleri e-Devlet üzerinde yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri sorgulama ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girildikten sonra yapılabiliyor.

