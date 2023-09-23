Eylül sonunda Antalya'da yaz havası: Sıcaklık 40 derece Eylül ayında güney sahillerinde, yaz havasında tatile devam ediliyor. Antalya’da bugün öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceye çıkınca, tatilciler de bol bol denize girerek serinledi.

İHA

Bu yıl Akdeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçen yıllara oranla denizden ve güneşten daha çok faydalanıyor.

Eylül ayının sonuna gelinirken turizm kenti Antalya’da da hava sıcaklıkları aniden arttı.

Antalya’da hava sıcaklığı ani bir artışla bugün öğle saatlerinde 40 dereceyi gördü.

Hafta sonu yaz aylarını aratmayan hava şartları, kent sakinleri ile turistleri sahillere akın ettirdi.

Kentte öğle saatlerinde nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.

Hava şartları hafta sonunda yaz ayını aratmadı

Hafta sonunda yaz ayını aratmayan hava şartları, kent sakinleri ile turistleri sahillere akın ettirdi.

Kimileri denize girip serinlerken, kimileri de güneşlenmeyi ve gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

"Kavurucu sıcaklık vardı, denize girmek zorunda kaldık"

Sahilde deniz keyfi yapan Atilla Burak, sonbaharda olunmasına rağmen yaşanan yaz havasında tatil yapmayı şu sözlerle anlattı:

Eylül ayında tatile geldik, hava ve deniz halen sıcak. Öğle saatlerinde kavurucu sıcaklık vardı, denize girmek zorunda kaldık. Bu mevsimde bu sıcaklığı dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız. Herkese tavsiye ederim.

"Antalya'nın en güzel zamanları..."

Andaç Öztürk de, "Antalya'nın en güzel zamanları bu zamanlar. Hava hala sıcak, deniz de kalabalık." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)