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    EYT aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak

    EYT aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ilgili çalışmanın son aşamasına gelindiğini söyledi. Bilgin, “Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:18
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    EYT'lilerin yıllardır bitmeyen sorunu artık çözüldü...

    Çalışmalar tamamlandı, Meclis'e getirilme kıvamına geldi.

    Müjdeli haberi bir kez de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu.

    Meclis takvimine alınacak

    Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını aktaran Bakan Bilgin, tüm bunların Meclis takvimine alınmış olacağını dile getirdi.

    “EYT’yi tamamladık diyebilirim”

    EYT'lilerin uzun zamandır beklediği haberi veren Bakan Bilgin, “Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz.” dedi.

    Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

    EYT aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak #1

    Sözleşmelilere kadro

    Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, “Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var.” dedi.

    Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu.” diye konuştu.

    Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, “Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.


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