EYT başvuruları başladı mı, tarihleri ne zaman? EYT başvuru günü 2023

EYT başvuruları başladı mı, tarihleri ne zaman? EYT başvuru günü 2023

EYT düzenlemesinin yasalaşması ile emekli olarak binlerce vatandaş, başvuru sürecini takip ediyor. Peki EYT başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte 2023 EYT başvuru tarihleri...

EYT'liler emekli maaşı için gün sayıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sınırı olmaksızın prim ve sigorta yılını tutturanlara emeklilik hakkı doğduğunu açıkladı.

EYT'li yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, başvuru yapmak için her detayı takip ediyor.

E-Devlet üzerinden alınacak olan EYT başvuruları için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu kapsamda vatandaşlar "EYT başvuruları başladı mı", "EYT başvuru tarihleri ne zaman", "EYT başvuruları açıldı mı" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki 2023 EYT başvurusu ne zaman alınacak? İşte EYT tarihleri...

EYT başvuruları başladı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından faydalanmak isteyenler için henüz başvurular başlamadı. Düzenlemenin Meclis'e sunulması ve onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yer alması bekleniyor. Ardından ise başvuruların alınacağı öngörülüyor.

EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

TBMM, 3 Ocak'ta mesaiye başlıyor. Hemen görüşmelerin yapılacağı ve yasanın 10 Ocak'a kadar tamamlanacağı öngörülüyor.

EYT başvurularının ise Ocak 2023^te tamamlanması ve maaşların en geç mart ayında hesaplarda olması bekleniyor.