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EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? EYT'liler çalışmaya devam edebilir mi?

EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? EYT'liler çalışmaya devam edebilir mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan milyonlarca EYT'li için çözüme sayılı günler kala "EYT zorunlu mu, hem çalışıp hem EYT emeklisi olunur mu" gibi sorular merak konusu oldu.