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    EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? EYT'liler çalışmaya devam edebilir mi?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan milyonlarca EYT'li için çözüme sayılı günler kala "EYT zorunlu mu, hem çalışıp hem EYT emeklisi olunur mu" gibi sorular merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 11:33
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    EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? EYT'liler çalışmaya devam edebilir mi?

    EYT yasası için sayılı günler kaldı. Emeklilik hayali kuran ancak yaşa takılan milyonlarca vatandaş, başvurusunun ardından şubat ayında ilk maaşını alacak.

    EYT ile emekliliğe hak kazanacak olan vatandaşlar, sürece dair detayları araştırıyor.

    En merak edilen konusu ise çalışmaya devam edilip edilemeyeceği...

    EYT çıkarsa emeklilik mecburi mi? Yoksa çalışmaya devam edebilir miyim? sorusuna yanıt aranıyor.

    Peki EYT çıkarsa emekli olmak zorunlu mu? EYT'li olanlar çalışmaya devam edebilir mi? İşte konunun detayları...

    EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? EYT liler çalışmaya devam edebilir mi? #1

    EYT çıkarsa emeklilk zorunlu mu?

    Emeklilik talebe bağlıdır. EYT çıksa da çıkmasa da talep etmediğiniz sürece emekli olmazsınız. EYT'li emekli olmak için de başvuru yapmanız gerekecek. Başvuruyu yapmadığınız sürece yasadan faydalanmazsınız.

    EYT çıkınca emekli olmak zorunlu mu? EYT liler çalışmaya devam edebilir mi? #2

    EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?

    "EYT kapsamında emekli olanlar çalışabilecek mi?" Uzmanlar bu soruya karşılık, EYT kapsamında emekli olanların bundan sonraki süreç içerisinde de çalışmaya devam edebileceklerini söylerken, emekli maaşlarında da herhangi bir kesintiye uğramayacaklarını belirtiyor.

    En kesin sonuç EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte kapsamının netleşmesiyle olacaktır.


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