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    EYT çıktı mı, EYT ne zaman çıkacak? Resmi açıklama geldi..

    Emeklilikte yaşa takılanların uzun süredir merakla beklediği EYT konusu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi..
    • 23.09.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 17:25
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    EYT çıktı mı, EYT ne zaman çıkacak? Resmi açıklama geldi..

    Milyonlarca vatandaşın uzun zamandır merakla beklediği EYT hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı bu haberde.

    Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Dosyayı tamamladığımız gün Türk kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi.

    EYT çıktı mı, EYT ne zaman çıkacak? Resmi açıklama geldi.. #1

    EYT ne zaman çıkacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "EYT ile ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı..

    Bu açıklama sonrası milyonlarca vatandaş meclisin açılmasını ve konunun görüşülmeye başlamasını beklemeye başladı..


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