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    EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet emeklilik başvuru ekranı

    EYT emeklilikten yararlanan vatandaşlar, emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. e-Devlet EYT emeklilik başvuruları nasıl yapılır?
    • 26.12.2022 - 17:27
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    EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet emeklilik başvuru ekranı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden emeklilik başvuruları ile ilgili bir video paylaştı.

    Son dönemlerde emeklilikte Erken Yaşa Takılanlar (EYT) konusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli olmaya hak kazanıp kazanmadığını araştırmaya başladılar.

    SGK tarafından Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, EYT emekliliğin başvuruları ile ilgili detaylar yer alıyor.

    Peki e-Devlet emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım anlattık...

    EYT emeklilik başvuruları nasıl yapılır?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    -Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    -Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

    EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet emeklilik başvuru ekranı #1

    -Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

    -SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

    -Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

    -TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

    -Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

    -Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    -‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    -Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet emeklilik başvuru ekranı #2


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