EYT kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması!

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT düzenlemesindeki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak Bakan Bilgin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT yani Emeklilikte yaşa takılanlar'dason durum merak ediliyor. Emekli olmak isteyen ve yaşa takılan pek çok kişi "EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorularını araştırıyor. Son olarak EYT düzenlemesi ile ilgili konuşan Bakan Bilgin, çalışmanın son aşamasına gelindiğini açıklamıştı. Peki EYT ne zaman çıkacak?

EYT ne zaman çıkacak?

Bakan Bilgin EYT hakkında konuşarak "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." demişti.

Bilgin, yeni açıklamasında Aralıkta bir araya geleceklerini hatırlatarak "Bu tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacak. "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Bilgin, Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) hakkında ise şunları söyledi:

"EYT durumu var. Onu aralık başında çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."

"Erkeklerde 25 yıl ve 5 bin ile 5 bin 975 gün..."

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında programa konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz EYT hakkında konuşmuş ve "4A SSK'lı çalışanların erkeklerde süre olarak 25 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün, kadınlarda 20 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün arasında prim günleri mevcutsa bunların emekli olmasını ben muhtemel olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

EYT'den faydalanacak kişiler kimler?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesi hakkında konuşmuş ve düzenlemeden ilk etapta faydalanacak kişi sayısını açıklamıştı. Sarıeroğlu, çalışmaya göre ilk etapta emekli olacak kişi sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu belirtmişti.