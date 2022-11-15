EYT MAAŞ HESAPLAMA: 1999 öncesi giriş ve 5000 günden EYT maaşı kaç TL olacak?

EYT'de ilk maaş için şubat ayı işaret edilirken vatandaşların hesaplamaları da başladı. Prim günü ve sigorta girişi ile EYT maaş hesaplama detayları...

EYT'lilerin yüzü gülüyor...

Prim günü dolan ancak yaş nedeniyle emekli olamayan milyonlarca vatandaşın hayali gerçek oluyor.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, "15 Ocak'ta yürürlüğe girmesini planlıyoruz" diyerek EYT'nin yasalaşacağını açıkladı.

EYT ile emekli olarak maaş bağlanmasını bekleyen vatandaşlar, hesaplamalara da başladı.

Şubat ayında ilk maaşını alması öngörülen EYT'liler prim günü ve sigorta girişlerine göre ücretlendirilecek.

Peki EYT maaş hesabı nasıl yapılır? EYT ile emekli olanlar kaç lira maaş alacak? 5 bin prim günü olan kaç TL maaş alacak? İşte EYT'de maaş hesaplaması...

EYT maaş hesabı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler” dedi.

Buna göre maaşlar 5.000 ve 5.4000 prim günü üzerinden hesaplanacak. En düşük emekli maaşı 2022 yılında 3500 TL'ye çıkarılmıştı. 5 bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş en az 3 bin 500 lira maaş alabilecek.

Öte yandan 9.000 gün prim sayısı olan bir emekli ise daha yüksek bir maaş alacak.

Aynı zamanda 2023 asgari ücret zammı da etkili olacak.