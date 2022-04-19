EYT son dakikası 19 Nisan 2022: EYT çıkacak mı, çıkmayacak mı? Net yanıt...

EYT son dakikası 19 Nisan 2022: EYT çıkacak mı, çıkmayacak mı? Net yanıt...

EYT hakkında son dakika açıklamalarında bulunan Vedat Bilgin, merak edilen soruya yanıt verdi. Peki EYT çıkacak mı? EYT ne durumda? İşte EYT'de son durum...

Yaklaşık 5 milyon vatandaş, emekli olmak için yaş bekliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), yasanın çıkmasını yıllardır talep ediyor.

Primlerinin ödenmesine karşın emekli olabilmek için yaşını doldurmayı bekleyen vatandaşlar, her gün EYT hakkında son dakika gelişmelerini anbean takip ediyor.

EYT için Almanya ve Finlandiya modelleri üzerinde duruluyor.

Erken emeklilik meselesi, içinde hem SSK'lıları hem Bağkurluları hem de memur olanları barındırdığı için çok kapsamlı bir çalışma gerektiriyor.

Meclis'te 3600 ek gösterge için çalışmalarda sona yaklaşılırken, EYT ne olacak merak ediliyor.

''EYT yasası çıkacak mı, ne zaman?'' sorularına yanıt aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

Peki EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte 19 Nisan 2022 EYT yasası son durum...

EYT çıkacak mı 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında konuştu. Bakan Bilgin, “Şu anda bizim gündemimizde bu yok” dedi.

EYT için 3600 ek göstergenin yasalaşmasından sonra çalışmalara başlanması bekleniyor.