EYT son dakikası 2022: Sıra EYT'de mi? Bakan Bilgin olumlu konuştu...

3600 ek göstergeyle ilgili çalışmayı 6 ay içinde Meclis'e getireceğini belirten Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili de açıklama yaptı. EYT'liler ise heyecanla gelişmeleri takip ediyor..

Uzun zamandır yasalaşması beklenen EYT için olumlu gelişmeler yaşanıyor.

EYT bu sene çıkacak mı, kimleri kapsayacak, EYT ne zaman çıkacak soruları milyonlar tarafından her gün sorgulanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da kolları sıvadı.

Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge açıklamasında bulundu ve "Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak" dedi. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Peki EYT çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte EYT hakkında son gelişmeler...

EYT ÇIKACAK MI 2022?

3600 ek göstergeyle ilgili çalışmayı 6 ay içinde Meclis'e getireceğini belirten Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili, "Önümüzdeki çalışma programımızda var, zaman veremem." ifadelerini kullandı.

Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak VİDEO

EYT AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."