EYT son durum 2021: EYT çıkacak mı, ne durumda? Milyonların beklediği gelişmeler...

EYT son durum 2021: EYT çıkacak mı, ne durumda? Milyonların beklediği gelişmeler...

Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT son durum nedir, çıkacak mı? İşte detaylar!

2021 yılında da en çok konuşulan konulardan biri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu oldu.

Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar, 2021 EYT konusunda bir son dakika gelişmesi olup olmadığını merak ediyor.

Yıllarca çalışıp prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını sağlamadıkları için emekli olup aylık alamayan binlerce kişi, sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bir açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor.

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti.

Peki, EYT yasası çıktı mı? EYT son durum 2021...

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuyla ilgili olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini belirterek emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydeden Bakan Selçuk, emeklilik konusunda reform çalışmasının görüşüldüğünü ve bunun uzun soluklu olacağını da ifade etti.

Emeklilikte yaşa takılanlar için görüşmeler arasında Finlandiya modeli bulunsa da bu konu pandemi, deprem ve yangın gibi sorunlar nedeniyle Meclis'in gündeminde henüz yer bulamadı.

EYT HESAPLAMA 2021

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartı ile birlikte 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.