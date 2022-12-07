EYT'DE SON DURUM! EYT'de yaş şartı olacak mı, yaş sınırı kaç olacak?

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) toplantısında, yaş sınırı için alternatifler konuşuldu. Peki EYT'de yaş şartı olacak mı, yaş sınırı kaç olacak? İşte EYT'de son durum...

EYT'de son durum merak edilip sorgulanıyor. Milyonlarca vatandaşlar tarafından merakla beklenen emeklikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son kısıma yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) toplantısı düzenlenmişti. Peki EYT'de yaş şartı olacak mı?

EYT'de yaş şartı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) hakkındaki son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantıda AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, etki analizleri masaya geldi. EYT kapsamında yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olacağı konuşulurken, enflasyona muhtemel etkisi, bütçeye, şirketlere getireceği yük de konuşulanlar arasında yer aldı.

EYT'de taslak çalışma sürerken, bir toplantı daha gerçekleşebilir. Kanun teklifinin ise 2023 Ocak ayında Meclis'e sunulması öngörülüyor. Yaş sınırı için alternatifler de konuşuldu. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 ve kadınlarda 50, erkeklerde 52 gibi alternatifler üzerinde duruldu.

Ayrıca EYT'de SGK prim farkı giderilecek ve kıdem tazminatı için işverene uygun kredi verilmiş olacak. Bu sayede hem çalışan hem de işveren desteklenmiş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK prim farkıyla ilgili müjdeyi duyurdu. Buna göre çalışanla emekli arasındaki fark eşitlenecek. EYT düzenlemesi sonrası emekli olacakların kıdem tazminatı yükü konusunda da uzlaşma sağlanmış oldu. Kıdem tazminatında, Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla uygun finansman sağlanarak işverene destek olunmuş olacak. Ayrıca istihdam piyasasının olumsuz etkilenmemesi amacıyla belli sektörlerde kademeli emeklilik de gündemde yer alıyor.