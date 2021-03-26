EYT'de son durum nedir? EYT yasasıyla kim, ne zaman emekli olacak? 2021 EYT nasıl hesaplanır?

EYT'de son durum nedir? EYT yasasıyla kim, ne zaman emekli olacak? 2021 EYT nasıl hesaplanır?

Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT yasası çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak?

2021 yılında da en çok konuşulan konulardan biri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu oldu.

Emekli olmanın hayalini kuran vatandaşlar, 2021 EYT konusunda bir son dakika gelişmesi olup olmadığını merak ediyor.

Yıllarca çalışıp prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını sağlamadıkları için emekli olup aylık alamayan binlerce kişi, sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır." demişti.

Peki, EYT yasası çıktı mı? EYT yasası çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? 2021 EYT nasıl hesaplanır?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar için görüşmeler arasında Finlandiya modeli bulunsa da bu konu koronavirüs pandemisi nedeniyle Meclis'in gündeminde yer almıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuyla ilgili olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini belirterek emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydeden Bakan Selçuk, emeklilik konusunda reform çalışmasının görüşüldüğünü ve bunun uzun soluklu olacağını da ifade etti.

EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLABİLECEK?

2021 yılında EYT yasası çıkarsa, her emeklilikte yaşa takılan vatandaş emekli olamayacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartı ile birlikte 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır."