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    EYT'de yaş sınırı tepki: Milletvekillerine telefon yağdı

    EYT'de yaş sınırı tepki: Milletvekillerine telefon yağdı

    EYT'de 48-50 yaş sınırı olacağı haberinin kamuoyuna yansımasının ardından milletvekillerine tepki telefonları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konunun yeniden görüşülmesi talimatını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 13:25
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    Yeni yıl yaklaşırken Türkiye'nin gündemindeki en önemli konular emeklilikte yahşa takılanlar (EYT) konusu ve asgari görüşmeleri...

    Hükümetin yeni yılın başında yasalaşma sözü verdiği EYT için de son toplantılar ve düzenlemeler yapılıyor.

    EYT'de yaş sınırı tartışmaları

    En son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Külliye'de gerçekleşen EYT toplantısında ise genel taslak üzerinden geçilirken yaş sınırı için de alternatifler gündeme geldi.

    Yaklaşık 2 milyon kişiyi etkileyecek düzenleme için kadınlarda 48, erkeklerde 50 ve kadınlarda 50, erkeklerde 52 alternatifleri kamuoyuna yansıdı.

    Bu yaş sınırlamaları ise tepkiye neden oldu.

    Vekillere telefon yağdırdılar

    Türkiye'deki en etkili topluluklardan biri olan ve yıllardır bu konuda kamuoyu oluşturan EYT'liler bu alternatiflerin gündeme yansımasi ile yeniden harekete geçti.

    Özellikle bu yaş sınırlamaları nedeniyle düzenlemeden yararlanamayanlar milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

    Erdoğan yeniden görüşülsün dedi

    Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konunun yeniden görüşülmesi talimatı verdi.

    EYT de yaş sınırı tepki: Milletvekillerine telefon yağdı #1

    AK Parti'de asgari ücret beklentisi 8 bin-8 bin 300 aralığı

    Gündemdeki bir diğer konu ise asgari ücret...

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlarken kamuoyu yoklamaları, partilerin beklentileri ve görüşmelerdeki tarafların belirllediği rakamlar her gün gündeme geliyor.

    Hükümet kanadında da bir beklenti hakim.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor.

    AK Parti milletvekilleri, enflasyon oranında yapılacak bir zammın yeterli olmayacağını, bu nedenle refah payı verilmesi gerektiğini belirtiyor.


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