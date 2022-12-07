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    EYT'de yaş sorunu çözülüyor

    EYT'de yaş sorunu çözülüyor

    Külliye'deki EYT toplantısında, yaş sınırı için kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş alternatifleri üzerinde duruldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 18:47
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 18:54
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    EYT'de geri sayım sürüyor...

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Külliye'de dün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) toplantısı gerçekleştirildi.

    "Yaş sınırı için alternatifler konuşuldu"

    Toplantıya ilişkin AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, etki analizleri masaya geldi.

    EYT kapsamında yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olacağı, enflasyona muhtemel etkisi, bütçeye, şirketlere getireceği yük konuşuldu.

    Kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş

    Taslak çalışma sürüyor, bir toplantı daha olabilir. Kanun teklifinin ocak ayında Meclis'e sunulması öngörülüyor.

    Yaş sınırı için alternatifler konuşuldu. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 ve kadınlarda 50, erkeklerde 52 alternatifleri üzerinde duruldu.

    EYT de yaş sorunu çözülüyor #1

    SGK prim farkı ve kıdem tazminatı adımı

    Öte yandan, EYT'de SGK prim farkı giderilecek ve kıdem tazminatı için işverene uygun kredi verilecek. Böylece hem çalışan hem de işveren desteklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin iki müjde duyurdu.

    Bunlardan ilki SGK prim farkıyla ilgili. Çalışanla emekli arasındaki fark eşitlenecek.

    EYT düzenlemesi sonrası emekli olacakların kıdem tazminatı yükü konusunda da uzlaşma sağlandı. Kıdem tazminatında, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla uygun finansman sağlanarak işverene destek olunacak. İstihdam piyasasının olumsuz etkilenmemesi için belli sektörlerde kademeli emeklilik de gündemde.

    Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.


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