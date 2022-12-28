EYT'liler için sosyal sigorta prim teşviki devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşvikini devreye sokacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olan EYT tamamen gündemden çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonları yekından ilgilendiren düzenlemeyi nihayet açıkladı.

Yıllardır tartışılan konu hakkındaki açıklamalarını Beştepe'de kameraların karşısına geçerek yapan Erdoğan, yaş sınırı olmayacağını, emeklilik şartlarını sağlayan herkesin emekli olabileceğini duyurdu.

Bu kapsamda emekli olup çalışmaya devam edecekler için de Cumurbaşkanı'nın bir müjdesi vardı.

"Emekli olanların çalışmaya devam edeceğini biliyoruz"

Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeyi kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.

"Sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz"



Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.

Emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır amacımız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de detayları açıkladı VİDEO