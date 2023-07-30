EYT'liler İstanbul'da eylem yaptı: En düşük emekli maaşının artırılmasını istediler Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 liraya çıkarılırken diğer emeklilere zam verilmemesinin sosyal adalet ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

AA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) düzenlemesiyle birlikte yüz binlerce vatandaş emeklilik hakkı kazandı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren EYT düzenlemesi yıllarca gündemden düşmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin özverili çalışmaları sonucu EYT hayata geçirildi.

Zam oranı belli oldu

SSK, BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT emeklisi maaş zammını geçtiğimiz günlerde öğrendi.

Emekli maaşlarına yapılan zam oranı %25 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonunu işaret etti

28 Temmuz tarihinde zamlı maaşlarına kavuşan emekliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonunu işaret etti.

EYT'liler eylem düzenledi

Zam oranından memnun olmayan EYT Federasyonu üyeleri ise Kadıköy'de eylem düzenledi.

Rıhtım Caddesi'nde toplanan vatandaşlar pankart açıp EYT'liler lehine slogan attı.

Basın açıklamasından önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Basın açıklaması okudular

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, grup adına açıklamayı okudu.

Lastikçi, basın açıklamasında, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 liraya çıkarılırken diğer emeklilere zam verilmemesinin sosyal adalet ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

"En düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamalı"

Yüksek prim ve yılla emekli olanlara haksızlık yapıldığını savunan Lastikçi şu ifadeleri kullandı:

Bizler, yıllarca onur ve şerefiyle ülkesine hizmet etmiş, vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş, vergilerini ve primlerini peşinen ödemiş işçi, emekçi ve emeklileriyiz. Yaklaşık 16 milyon emeklinin hem yüksek enflasyon karşısında alım gücünün hiç edildiği bu ücret ve zamları hem de yanlış yönetilen politikaların faturasının bizlere kesilmesini reddediyoruz. Asgari ücretin de gelinen süreçte en düşük memur maaşından az olmamasını, özellikle mutfak ve gıda enflasyonunda rakamların kontrol altına alınmasını, en yüce değer emek sahiplerine hak ettiği önem ve değerin verilmesini, rahat edeceği dönemde içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlar sebebiyle çift dikiş hatta üç dikiş yapacak duruma getirilmeden isteklerimizin yerine getirilmesini talep ediyoruz.

"Prim ödendikçe yüksek emekli maaşı alınacak sisteme geçiş yapılmalıdır"

Basın bildirisi okuyan Arzu Lastikçi açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Bir ülkenin itibarı, vatandaşının refahıyla ölçülür. Bugün bağlanan emekli maaşları, asgari ücretin de altında bağlanarak emekli maaşı olmaktan çıkmış, sosyal yardıma dönüşmüştür. Çalıştıkça düşürülen emekli maaşları değil; çalıştıkça, prim ödendikçe yüksek emekli maaşı alınacak sisteme geçiş yapılmalıdır. Bugün emekli maaşlarında yaşanan sefalet ücretlerinin başlıca sebebi, aylık bağlama oranlarının düşüklüğüdür. EYT mağduriyeti, 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan ve geriye doğru işletilen 4447 sayılı Yasa'yla başlamıştır. Emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe üçüncü şart olan yaş haddi de eklenerek 2 ila 17 yıl arasında mağdur edildik.

"Verilen sözler tutulmamıştır"

Yıllar sonra tozlu raflardan çözüm masasına alınan EYT sorunu, bir yılı aşkın süredir kamuoyunda deklare edildiği gibi kökten çözülmemiştir. Verilen sözler tutulmamıştır. Emeklilik dilekçesini uzun bir işsizlik sürecinden sonra verenler, aylardır nasıl geçiniyor? Primi eksik olup da bankalardan kredi çekerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma yoluyla primlerini tamamlayanlar, kredi borçlarını nasıl ödüyorlar? Ödeyemiyorlar.

"Tüm yasalar değiştirilene kadar buradayız"

Normalde ayda 40 ila 50 bin emeklilik başvurusunu onaylayan kurum, çıkacak yasa akabinde yapılacak başvurularda nasıl bir önlem aldı? Almadı. Bu kutsal alın teri mücadelesini verirken de eğilmeden, bükülmeden dava yoluna baş koyan, hiçbir menfaat gözetmeksizin gece gündüz emek veren EYT Federasyonu olarak, sosyal güvenlik sisteminin mağdur ettiği tüm yasalar değiştirilene kadar buradayız, her yerdeyiz.

Eyleme İyi Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Akif Cenkçi ve bazı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.