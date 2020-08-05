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    EYT'liler parti kurdu: Umut Partisi

    EYT'liler parti kurdu: Umut Partisi

    Siyasi partilerle sık sık görüşmeler yapan EYT'liler, Umut Partisi olarak seçimlere girmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 09:19
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 09:19
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    EYT'liler parti kurdu: Umut Partisi

    Türkiye'de birçok siyasi parti var.

    Varlığı ile yokluğu arasında fark olmayan bazı siyasi partilerin tek faaliyeti, tabela asıp kartvizit bastırmak oluyor.

    Bu partiler arasına bir yenisi daha eklendi: Umut Partisi.

    Partiyi kuranlar ise emeklilikte yaşa takılanlar.

    Yeni kurulan Umut Partisi'nin genel başkanı Abdülkadir Bozkurt oldu.

    Kurulan siyasi parti, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözebilmeyi ana hedef olarak belirledi.

    İŞTE PARTİNİN LOGOSU

    EYT'liler parti kurdu: Umut Partisi #1

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