EYT'lilerden seçimlerde oy vaadi

Sorunlarının çözüleceğine dair muhalefet partilerinden noter garantisi isteyen ETT'liler, o zaman oy vereceklerini söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, katıldığı RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında "EYT" konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele ettikleri konuları ve mağduriyetlerini dile getiren Özüpak, muhalefetteki siyasi partilere seslendi.

Söz değil güvence istediklerini vurgulayan Özüpak, iktidara talip olanların muhalefet partilerinin kendilerine noter tasdikli taahhüt alacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"NOTER TASTİĞİNİ GÖRELİM OY VERELİM"

“Biz diyoruz ki, seçim beyannamelerinin içerisinde yer alıyoruz. Güvence istiyoruz. Bize ‘noter tasdikli taahhüdünüzü vereceksiniz, iktidara talipseniz, güvencesini yazılı istiyoruz’ dedik. Kendileri de ‘evet’ dediler. Yakın zamanda noter taahhüdünü kendilerinden teslim alacağız.

"SEÇİMLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

O Meclis'i vatandaşlık görevimiz olan oy hakkımızla biz seçiyoruz. Seçimleri sabırsızlıkla da bekliyoruz. İstiyoruz ki bunu bu hale getirmesinler ve hükümetimiz de masaya otursun."