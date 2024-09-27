Eyüp Aksu, "taksi bulamadığı için minibüse bindi" iddialarına açıklık getirdi İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada gündem olan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' iddialarına yanıt verdi ve "alakası" olmadığını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, geçtiğimiz günlerde minibüste görüntülendi.

İstanbul'da süren ve bir türlü çözüme kavuşmayan taksi sorunundan Aksu'nun da nasibini aldığı ve taksi bulmakta zorlandığı için minibüse bindiği belirtildi.

Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’ndeki toplantıya katılan Aksu, iddialara yanıt verdi.

"BÜTÜN ULAŞIM CAMİASIYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' şeklindeki fotoğraflı paylaşımlarla ilgili soruya, "Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu‘nun İstanbul’da UKOME temsilciliğini yapıyorum. Kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, servis, taksi dolmuş, taksi gibi bütün ulaşım camiasının ben temsilcisiyim. Bu ulaşım camiasını temsil ettiğim için bütün ulaşım camiasıyla görüşüyoruz, istişare ediyoruz, rapor hazırlıyoruz.

"İSTEDİĞİNİZ ZAMAN TAKSİ BULABİLİRSİNİZ"

Bütün ulaşım araçlarını kullanıyorum. Ayrıca İstanbul’da bildiğiniz üzere sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay gibi minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bundan dolayı da dün minibüsle seyahat ettim, bazen toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gidip geliyorum.

İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstediğiniz an taksi kullanabilirsiniz ben de istediğim an taksiyi kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok, tercihen kullanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)