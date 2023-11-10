Eyyüp Kadir İnan, Aile ve Gençlik Fonu'nu Ensonhaber'de anlattı Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini kapsayan Aile ve Gençlik Fonu'nu değerlendiren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Millet İttifakı'nın milletvekillerinin gençlere bu kaynağın aktarılmasına ret oyu verdiğini açıkladı.

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Ensonhaber, YouTube kanalında gündemin nabzını yoklamaya devam ediyor.

Dünyadan ve Türkiye'den gelişmelerin takip edildiği programlardan biri de hafta için saat 12.00'de izleyicilerle buluşuyor.

Onur Çavuşoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Eksi Artı programının bugünkü konuğu ise AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan oldu.

İnan canlı yayında, şu sıralar evlenecek gençleri heyecanlandıran 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini kapsayan kanunu değerlendirdi.

"Gelirlerin yüzde 20’lik oranını fonun kaynağı haline getiriyoruz"

Aile ve Gençlik Fonu'nu değerlendiren İnan, şu ifadeleri kullandı:

2023 seçim kampanyasında gençlerimize birçok vaatlerimiz vardı. Bir tanesi de Aile ve Gençlik Fonu. Kaynağımızın gücü de enerjide elde ettiğimiz bağımsız ve hür politikalardır. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye bambaşka bir şekilde var. Karadeniz'de de sondaj çalışmaları devam ediyor. Petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimiz ciddi oranda artışa geçti.



Bu konuda Cumhurbaşkanımız gelir artışımızı kimlere armağan edelim diye düşündüklerinde hiç şüphesiz gençlerimize ayrılma kararı alındı.

Gelirlerin yüzde 20’lik oranını Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynağı haline getiriyoruz. Bu fonla beraber gençlerimizin gelişimi ve girişimi özellikle aile kurmadaki zorlukları hafifletecek her türlü projeyi destekleyecek bir fon olacak.

"Millet İttifakı ret oyu verdi"

İnan, sözlerine şöyle devam etti:

4-5 haftadır yoğun bir emek ortaya koyuldu. 9 maddelik kanun teklifimizi takdim ettik. Enerji politikalarımız güçlendikçe bu fonun geliri artacak. Bu gelir de doğrudan gençlerimize destek olacak.

Bugün sadece, önümüzdeki sene yürürlüğe girdiği andan itibaren 4,5-5 milyarlık kaynağı doğrudan gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Dün TBMM’deki yasama faaliyetlerinde bu iş komisyonda görüşürüz. Ağırlıkla Millet İttifakı'nın milletvekilleri, gençlere bu kaynağın aktarılmasına teker teker ret oyu verdi.

"Gençlerin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Bunların gençlerle ilgili hissiyatları samimiyetsiz. Gençlerin demokrat amcası, gençlerin partisi biziz… Böyle suni çıkışlarda bulundular. Gençlerin partisi AK Parti ve liderleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Bugün biz aynı tavrı bu komisyonda da gördük. AK Parti grubunda 30 yaş altında 4 tane milletvekili varken, Millet İttifakı'nda 30 yaş altı bir tane bile milletvekili yok. Biz bunu seçim öncesi gördük.

Aile ve Gençlik Fonu nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek olan çiftler için müjdeli haberi açıklamıştı.

Böylelikle evlilik hazırlığında faizsiz 150 bin TL kredi desteği verilecek.

2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeyle kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Destekle özellikle deprem bölgesindeki gençlerin evlilik yolundaki harcamalarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Belirlenecek yaş kriterlerine göre verilecek desteğin kapsamı ve ayrıntıları Meclis'teki görüşmelere göre şekillenecek.