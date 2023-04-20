Eyüp Kadir İnan: 'İzmir CHP'nin kalesi' söylemlerini doğru bulmuyorum AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan, Ensonhaber'de İlker Koç'un sorularını yanıtladı. İnan, "Ben doğma büyüme İzmir'liyim. Şehrimizin insanlarını iyi biliriz. 'İzmir CHP'nin kalesi' söylemlerini çok doğru bulmuyorum." dedi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere gün sayarken, milletvekili adaylarının nabız yoklamaları da sürüyor.

Çalışmalarını sürdüren AK Parti İzmir 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan da bu kapsamda Ensonhaber'e konuk oldu.

İnan, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

" 'İzmir CHP'nin kalesi' söylemlerini çok doğru bulmuyorum"

Koç'un "İzmir CHP'nin kalesi olarak biliniyor. Oradaki seçmenle kurduğunuz diyaloglarda nasıl reaksiyonlar alıyorsunuz?" sorusunu İnan şöyle cevapladı:

"Ben İzmir'liyim. Doğma büyüme İzmir'liyim. Evim, işyerim, gençliğim, herşeyim İzmir'de. Bundan önceki siyasi görevlerimin hepsi İzmir'de oldu. Daha önce de İzmir Gençlik Kolları başkanıydım. O nedenle biz şehrimizin insanlarını iyi biliriz. Bu kenti çok seviyoruz. Bu zamana kadar yerel seçimler olmak üzere birçok seçime girdik. En son yerel seçimde yüzde 40'a varan bir oy aldık. 1 milyon 100 bin İzmirli hemşehrimiz, AK Parti'ye oy verdi. O nedenle ben bu 'kale' söylemlerini çok doğru bulmuyorum."

"İnşallah bu seçimde rekor bir oyla parlamentoya milletvekillerimizi uğurlayacağız"

İnan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi seçimi kazanamadık orası ayrı. Ama İzmir'de AK Parti'nin ikinci olma durumunu önceki seçimde yaşadık. Ama inşallah bu seçimde rekor bir oyla parlamentoya milletvekillerimizi uğurlayacağız."

İlker Koç, İnan'a, "İzmir'in kronikleşmiş sorunları var. Mesela İstanbul'dan geldiğimizde ilk olarak burnumuza ağır bir koku çarpar. Bu ve buna benzer problemler için sizin ne gibi tespitleriniz var? İzmir halkına bu konulardaki vaatleriniz neler?" sorusunu yöneltti.

"Yerel yönetimler İzmir'de en kötü dönemini yaşıyor"

İnan ise bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bahsettiğiniz konular aslında belediye ile alakalı. Yerel yönetimlerle alakalı birşey. Son 25 yıldır İzmir'i yöneten parti ve zihniyet belli, CHP tarafından yönetiliyor. Diğer şehirlerimiz yerel yönetimler açısından çok önemli adımlar atarken, maalesef İzmir'de tam tersi bir durum söz konusu. Hem şehircilik, hem trafik, hem de çevre açısından gerçekten yerel yönetimler en kötü dönemini yaşıyor İzmir'de."

"CHP zihniyetinde 'İstemezük' anlayışı, 'takoz siyaseti' anlayışı var"

İnan sözlerinin devamında şunları söyledi: