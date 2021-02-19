Eyyüp Kadir İnan kimdir, kaç yaşında? Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan hakkında..

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, görevini İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’a devrettiğini açıkladı. Peki, Eyyüp Kadir İnan kimdir?

Ak Parti Gençlik Kolları’nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini icra eden Şanlıurfalı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına atandı.

Atama kararı, Yalova Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından açıklandı.

Büyükgümüş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız Eyyüp Kadir İnan kardeşimize emanet. Yeni görevin hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel işler başaracağına eminim. Durmak Yok, Yola Devam!” ifadelerini kullandı.

EYYÜP KADİR İNAN KİMDİR?

1993 yılında Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan İnan, ticaretle ilgilenmektedir.

2015-2018 yılları arasında TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı görevini icra etmiştir.

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