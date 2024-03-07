Eyüp Sultan Camii Ramazan için hazırlandı! Gül suyuyla temizlendi Ramazan ayı öncesi Eyüp Sultan Camii ve Eyüpsultan Meydanı gül suyuyla yıkanarak 11 ayın sultanına hazırlanıyor.

AA

Yurt genelinde Ramazan telaşı var...

Pazarlar, market rafları, fırınlar özel hazırlıklar yaparken bir hazırlık da camilerde yapılıyor.

İstanbul'un sembol camileri, tek tek özenle temizlenmeye başladı.

Eyüp Sultan Camii de Ramazan'a hazır

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii'nde yapılan gül suyuyla temizlik çalışmalarının ardından bugün de Eyüp Sultan Camii'nde hummalı hazırlıklar yapıldı.

Gül suyuyla yıkandı

Cami ile çevresi, Ramazan hazırlıkları kapsamında gül suyuyla temizlendi.

Ramazan ayı boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan cami ile meydanı da kapsamlı bir şekilde yıkandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)