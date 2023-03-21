Eyüp Sultan Camii gül suyu ile yıkandı Ramazan ayı öncesi Eyüp Sultan Camii ve Eyüpsultan Meydanı gül suyuyla yıkanarak 11 ayın sultanına hazırlanıyor.

Yurt genelinde Ramazan hazırlığı var...

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan'ın vazgeçilmez noktalarından biri olan Eyüpsultan Camii ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyu ile yıkadı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayına hazırlanan tarihi cami ve meydandaki çalışmaları inceledi.

"Her gece temizlik yapacağız."

11 ayın sultanı Ramazan'ın geldiğini söyleyen Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, "İstanbul'da da Ramazan deyince akla Eyüpsultan gelir. Biz de bu bağlamda hem içeride hem dışarıda hem çevresinde; hem önlemler hem temizlik çalışmalarıyla inşallah önlemler aldık.

İlk olarak meydanı hazır hale getirdik. İkinci olarak her gece sizin aracılığınızla bütün vatandaşımıza duyuruyoruz. Saat 12 ile 2 arası camiyi boşaltıp, her gece temizlik yapacağız." dedi.

"İnşallah kazasız belasız afetsiz yeni yıllarımız olur"

Köken, konuşmasına şöyle devam etti: