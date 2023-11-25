Eyüpsultan Belediyesi'nden örnek olacak enerji santrali: İstanbul'un en büyükler listesine girdi Belediye tarafından Ağaçlı Mahallesi’nde kurulan güneş enerjisi santrali ile belediyenin tüm kurumlarının elektrik ihtiyacı karşılanacak.

ensonhaber.com

İstanbul'un bir ilçesi olan Eyüpsultan'da gerçekleştirilen düzenlemeler dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve başlamasının ardından geçen 55 ayda, birçok yeni eser bölgeye kazandırıldı.

Sanattan spora, tarımdan eğitime kadar farklı alanlarda yer alan eserlerin arasında, tüm Türkiye’nin dikkatini çekecek eserler de bulunuyor.

İstanbul'un yeni manzarası: Eyüpsultan Tepesi Seyir Terası

Matematik Evi, Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eyüpsultan Gençlik Kampı, Galeri Eyüpsultan, Çiftalan Plajı gibi eserlerin yanı sıra; İstanbul’un yeni manzara mekanı Eyüpsultan Tepesi Seyir Terası ve İstanbul’un en büyüklerinden biri olacak olan Güneş Enerjisi Santrali de yer alıyor.

Eyüpsultan Tepesi Seyir Terası’nın inşası tüm hızıyla sürerken, vatandaşların konforu ve memnuniyeti için tüm detaylar büyük bir titizlikle gözden geçiriliyor.

Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan seyir terası 10 bin metrekare yeşil alana sahip olacak.

Birçok fonksiyona sahip bir tesis

Seyir terasıyla birlikte bu alanda kafeterya, çay evi, koşu ve yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları, pergola, çardak, çimenlik alanlar ve otopark gibi bölümler de yer alacak.

Yapımı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak olan Eyüpsultan Tepesi Seyir Terası sayesinde Eyüpsultanlılara olduğu kadar tüm İstanbullulara, yeşilliklerin arasında keyifli vakit geçirebilecekleri muhteşem güzellikte manzarasıyla yeni bir mekan kazandırılmış olacak.

Belediyenin elektrik ihtiyacı, enerji santralinden karşılanacak

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ağaçlı Mahallesi’nde kurulan güneş enerjisi santrali ile belediyenin tüm kurumlarının elektrik ihtiyacı karşılanacak.

4700 KWE gücünde yapılan güneş enerjisi santrali ile yıllık 6.594 MWH yani 2.198 hanenin tüketimine denk üretim sağlanırken, engellenecek CO₂ salımı ise 4.274 ton... Bu da yaklaşık 10.400 ağacın 1 yılda engelleyeceği CO₂ salımına denk geliyor.

İstanbul’da kurulan en büyük güneş enerjisi santralinden biri olacak olan merkezin yenilenebilir enerji üretimi için örnek olması hedefleniyor.