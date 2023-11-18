Eyüpsultan Belediyesi'nden 90 nadide eser Eyüpsultan Belediyesi, bugüne kadar yaptığı 90 eseri, vatandaşların hizmetine sundu. Seyir terasından matematik evine kadar sayısız eser, Eyüpsultan'ın çehresini değiştirdi.

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Eyüpsultan Belediyesi'nin yaptığı ve bölgeye kazandırdığı 90 eser, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.

Hizmete sunulan bu eserler, vatandaşları sanattan spora kadar her alanda bilgilendiriyor.

İsteyen sanatla ilgilenirken, isteyen spor ve tarım alanlarıyla uğraşabiliyor. Özellikle öğrencilerin rahatlıkla ders çalışmalarını ve ekstra eğitim almalarını destekleyen eserlere yenileri de eklenecek.

Bu eserlere dair detaylar ise şu şekilde;

Eyüpsultan Tepesi Seyir Terası vatandaşların gözdesi olacak

Zal Paşa Caddesi üzerinde yapımı devam eden Eyüpsultan Tepesi Seyir Terası’nın inşası tüm hızıyla sürerken, vatandaşların konforu ve memnuniyeti için tüm detaylar büyük bir titizlikle gözden geçiriliyor. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan seyir terası 10 bin metrekare yeşil alana sahip olacak. Seyir terasıyla birlikte bu alanda kafeterya, çay evi, koşu ve yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları, pergola, çardak, çimenlik alanlar ve otopark gibi bölümler de yer alacak.

Yapımı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak olan Eyüpsultan Tepesi Seyir Terası sayesinde Eyüpsultanlılara olduğu kadar tüm İstanbullulara, yeşilliklerin arasında keyifli vakit geçirebilecekleri muhteşem güzellikte manzarasıyla yeni bir mekan kazandırılmış olacak.

Çiftalan Plajı'ndan aynı anda birçok kişi faydalanacak

Eyüpsultan’ın Karadeniz’e sahili vardı fakat plajı yoktu. Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan Çiftalan Plajı’ndan aynı anda 2000 kişi faydalanabiliyor.

Çiftalan Plajı’nda vatandaşlar ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiyelerden faydalanabiliyor. Sadece otopark ücretinin alındığı plajda soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, kafeterya, revir alanı yer alıyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmeleri ve denizin tadını doyasıya çıkarabilmeleri için plajda cankurtaran kulesi ve cankurtaran ekibi de bulunuyor. Çiftalan Plajı Pazartesi günleri bakım ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği için kapalı; Salı, Cumartesi, Pazar günü aileler ve Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri ise sadece kadınlar yararlanıyor.

Güneş Enerjisi Santrali ile kurumların ihtiyacı karşılanacak

Eyüpsultan Belediyesi’nin bütün kurumlarının tüm elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak. Yıllık 2 bin 198 hanenin tüketimine denk üretim sağlayacak. 10 bin 400 ağacın bir yılda engelleyeceği CO₂ salımına engel oluyor. Ağaçlı Köyü’nde santral kuruldu, elektrik üretilmesi için onay bekleniyor.

Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi için start verildi

Azaltılmış toprak işleme, permakültür ve kompost eğitimlerle yüzlerce vatandaşa hem yüz yüze eğitim hem de uygulamalı saha çalışmaları verildi.

Projenin çıktısı olarak seralar, lavanta bahçesi ve meyve bahçesi hizmete alındı. Yine proje kapsamında Pirinççi mahallesinde bir kadın çiftçi akıllı sulama sistemi hibe edilmiş oldu aynı zamanda tasarruflu sulamayı sağlarken nem, hava ve basınç ve diğer meteorolojik verilerin kaydolduğu sistemle bilimsel bir çalışmanın ileriye dönük temelleri atılmış oldu.

Sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda İstanbul’daki tarım alanlarında katma değeri artıracak; teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar yapacak; tarım sektöründe bilgi yoğunluğu yüksek hizmet ve mal üretimini sağlayacak, üniversite, sivil toplum örgütleri, kamu, üreticiler ve gıda girişimcilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir araya getirecek, Türkiye'nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunda politika ve uygulamalar geliştirme hedefi ile yola çıkıldı.

Matematik Evi: İlk ve tek

İstanbul’da ilk ve tek… Matematik Evi’nde matematiğin günlük hayattaki eğlenceli ve ilginç yanlarına dikkat çekerek çocuklara matematik sevdirilecek. Aynı zamanda matematikle ilgili akademik düzeyde çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bağımsızlık Köyü: Tarım ve terapi

Türkiye'de tarımla terapinin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk merkez olan bu köy, madde bağımlılarını rehabilite edip hayata hazırlanmasına destek oluyor.

Eyüpsultan Gençlik Kampı hem eğitecek hem öğretecek

Gençler hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Eyüpsultan’ın gençleri kamp için Kefken gibi şehir dışındaki kamp merkezlerine gidiyordu fakat artık gerek kalmayacak.

Eyüpsultan'ın 165 bin metrekare alanda kurulan kamp merkezi var. Burada bungalov tarzında 25 adet ev bulunuyor, 100 kişi aynı anda konaklayabiliyor. Futbol, basketbol, voleybol sahalarının yanı sıra, tenis kortu, masa tenisi, yürüyüş patikası gibi imkanlar da bulunuyor.

Çobançeşme Çocuk Köyü projesi iki aşamalı olacak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görülen, Çobançeşme Çocuk Köyü tüm İstanbul’un ilgisini görmeye devam ediyor.

Hem Eyüpsultanlı çocukların hem de İstanbul’daki tüm çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri, hayal güçlerini geliştirici etkinliklere katılabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve böylece mutlu olabilecekleri bir ‘eğitlence’ alanı bulunuyor.

Toplamda 24 bin 276 metrekare büyüklükteki yeşil alanda bulunan proje alanı üzerinde oluşturulan Çocuk Köyü içerisinde, mini tren, atlı karınca, macera parkuru, eğlence donatıları, uçak ve sevilen çizgi film karakterleri yer alıyor. Projenin ikinci aşamasında Çocuk Köyü içerisine Matematik Evi de yapılması planlanıyor.

3 yeni yüzme havuzu

2019 yılında Eyüpsultan Belediyesi’nin yüzme havuzu yoktu. İlk önce Topçular’da sonra da Akşemsettin bölgesine yarı olimpik yüzme havuzu yapıldı. Şimdi de Kemerburgaz bölgesinde yüzme havuzu inşaatı devam ediyor. Üçüncü yüzme havuzunun Şubat ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'nde 3 bin ton ambalaj atığı toplandı

Avrupa yakasının en büyük tesisi artık Eyüpsultan’da…

Geri kazanılabilir atıkların ayrıştırılıp, ekonomiye kazandırıldığı Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi ile geri dönüşüme katkı sağlanılıyor.

22.800 öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi ve 11 atık toplama araçla aylık 3 bin ton ambalaj atığı toplandı.

3 adet kütüphane hizmet vermeye hazır

2019 yılında Eyüpsultan Belediyesi’nin kütüphanesi yoktu, artık üç adet var.

Alibeyköy Erdoğan Demirören Kütüphanesi; Ferah çalışma salonları, sınırsız interneti, 15 bin güncel basılı kitabı ve dijital bölümüyle sosyal ve kültürel bir etkileşim alanı; Alibeyköy Osmanlı Park'ta kitapseverlerin hizmetinde.

Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde 10 bin kitaplık zengin arşivi, süreli yayınları ve nezih çalışma alanlarıyla kitapseverler ağırlanıyor.

İstiklal Kütüphanesi de özel, konsept kütüphanemiz. İstiklal Harbi Zaferi'nin merkezlerinden olan Eyüpsultan’da, İskele Caddesi üzerinde bulunan tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılan konsept kütüphanede, o dönemi anlatan kıymetli eserler yer alıyor.

Alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan kütüphane, bünyesinde İstiklal Harbi dönemini konu alan 8 bin kitabı barındırıyor. 48 kişinin aynı anda kullanabileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışıyor. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar istifade edebiliyor.

Şule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi Cumurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle açıldı

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın hizmet binası, müze ve kütüphane olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle Eyüpsultan'da açıldı.

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi kültür dünyasına armağan edildi

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi’nin restorasyon sürecini tamamlayarak hamam ve su kültürünü ziyaretçilere aktardığımız müzemizi kültür dünyasına ve ilçeye kazandırıldı.

Galeri Eyüpsultan

Eyüpsultan'ın güzel yapılarından biri, Eyüpsultan Belediyesi tarafından günümüze kazandırılıyor. Bir dönemin sembol yapılarından olan, geçmişte kültür evi olarak da kullanılan tescilli tarihi konak İstanbul’un en gözde galerisine dönüştü. Eyüpsultan Belediyesi’nin, günümüzden geleceğe miras kalacak özel sanat projesi 'Galeri EYÜPSULTAN' kapılarını açtı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin kültür sanat çalışmaları kapsamında 'Galeri EYÜPSULTAN' adıyla kapılarını sanatseverlere açan tarihi konak, tarihi Feshane’nin de hemen karşısında yer alıyor.

Caferpaşa Kent Belleği Merkezi

Eyüpsultan sakinleri olmak üzere, dışarıdan kente dahil olanlara, hafızalardaki ve anılardaki kenti hatırlatmayı, yaşadığı yerle ilgili farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Açılış programında konuşan Başkan Deniz Köken, "Burası yıllardan beri vardı. Şehirlerin hafızaları kayboluyor. Tarım şehri, sanayi şehri gibi şeyler yapıyorsunuz ama bu şekilde gelecek nesillere aktarılacak kültürel bir hafıza oluşmaz. Şehirlerin hafızaları böyle eserleri çoğaltarak olur. Biz, Hattat Mustafa Cemil Efe’yi çağırdık, Eyüp Sultan Camii’nin avlusundaki hatları ayrı bir yazıya dökelim, bir sergi yapalım, katalog oluşturalım dedik. Eyüp Sultan Camii içindeki bütün yazıları 21.yüzyılın yeni hat teknikleriyle beraber gelecek nesillere aktarmaya başlayacağız." dedi.

Kültür Evleri/Merkezleri (6 farklı mahallede)

Karadolap Kültür Evi: İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca eğitimleri veriliyor. Dil Evi, robotik kodlama, dijital oyun tasarımı, 3 boyutlu tasarım, nanoteknoloji eğitimleri için Robot Okulu, Sanat Akademi ve Bilgi Evi bulunuyor.

Sakarya Cahide Genç Kültür Evi: Sakarya/Silahtarağa bölgesinde yapımı tamamlanan kültür merkezine eski dönem Belediye Başkanlarından Ahmet Genç’in vefat eden eşi Cahide Genç’in ismi verildi. Binanın alt katında Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) birimi hizmet veriyor. 290 metrekare taban oturumuna sahip binanın bu katında 4 adet derslik bulunuyor. Kültür merkezinin 100 metrekare kapalı alana sahip üst katında yapılan kafeterya bölümü ise sosyal tesis olarak hizmet veriyor. Bu alanda ayrıca 220 metrekarelik açık oturma alanı bulunuyor.

İslambey Kültür Merkezi: Genç Akademi’nin eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü Kültür Merkezi’nde, 18-25 yaş arası gençlerin eğitimleri devam ediyor. Burada KPSS, ALES, Sanat Akademi gibi eğitimler bulunuyor.

Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi: İçerisinde Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) ve gençlik merkezi yer alıyor.

Kemerburgaz Kültür Merkezi: Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından olan düğün salonu ve kültür merkezini, 14 branşta verdiğimiz ESMEK ile birlikte hayata geçirdik.

Rami Kültür Evi: Rami Sosyal tesisin hemen yanında inşa ettiğimiz Kültür Evi'nde ESMEK ile komşularımıza hizmet veriyoruz. Kültür Evi’nde derslikler, müzik ve çocuk odası da bulunuyor.

13 yeni spor sahası

Eyüpsultan sporun ve sporcunun yanında. Alibeyköy Stadı, Bahariye Spor Tesisleri, Emeksan Spor Kulübü Tesisleri, Göktürk Spor Sahası, Güzeltepe Spor Tesisleri, Öz Alibeyköy Spor Kulübü Tesisleri’ni yenilendi; Erokspor Tesisleri, Eyüpspor Futbol Akademisi, Eyüpspor Kamp Merkezi, Işıklar Halı Saha, Parseller Spor Sahası, Rami Spor Sahası ve Yeşilpınar Futbol Kompleksini yeniden yapıldı.

100. Yıl Spor , Gençlik ve Bilim Merkezi

Bireysel ve takım sporlarında Eyüpsultan’ı başarıyla temsil edecek genç sporcuların yetişmesine katkı sunacak önemli projelerimizden olan 100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi açıldı. Merkezin arkasında etüt merkezi bulunuyor.

Etüt merkezi bünyesinde ise kütüphane, kafe, kültür merkezi, yazılım ve bilişim merkezi ile robotik kodlama merkezi yer alıyor. Etüd Merkezi’nde 16 sınıf bulunuyor. Bu sınıfları 670 öğrenci, hafta içi 5 gün sabah 08.45 ile 16.00 arasında toplamda haftalık 37 saat kullanabilecek. Toplamda 500 kişiye hitap edebilecek kapasiteye sahip tesiste Kış Spor Okulları için ise hafta sonu 10.00-17.00 arası 400 kayıtlı öğrenci ve 310 katılımcıya eğitim verilecek. Kış Spor Okulları için hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri 2 gün boyunca 14 saat kullanım sağlanacak.

Kaykay pisti olimpiyat standartlarında

Alibeyköy’de bulunan Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında, bin 385 metrekarelik Kaykay Pistimiz gençlerin buluşma noktası oldu. Pist, bin 385 metrekare alan ile Türkiye’de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük street disiplinindeki park özelliğine sahip.

Afet Eğitim Merkezi'nde gönüllü ve profosyonel ekipler yetiştiriliyor

Profesyonel ve gönüllü ekiplerin yetiştirilmesi için Eyüpsultan Belediyesi Afet Eğitim Mekezi'ni hizmete açıldı. Göktürk’te yapılan Afet Eğitim Merkezi’nde 1 idari ofis, 35 kişilik eğitim sınıfı, çocuklara özel yangın istasyonu, kentsel arama kurtarma eğitim istasyonu, eğitim kulesi ve tırmanma duvarı, kuyu operasyonları eğitim istasyonu, tahkimat eğitim alanı, çadır ve kamp alanı hazırlık eğitim alanı bulunuyor. Afet Eğitim Merkezi’nde kentsel arama kurtarma eğitimleri, AFAD gönüllü eğitimleri, afet farkındalık eğitimleri, kule ve dağcılık eğitimleri veriliyor.

Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu

Eyüp Sultan Camii ve çevresini kaotik görünümünden kurtararak, tarihi ve manevi dokusuna uygun bir şekilde yenilendi.

Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması'n 97 bin kişi katıldı

Okumak Güzeldir'in kaybedeni olmuyor, okuyan kazanıyor. Muhteşem hediyelerin sizleri beklediği, okuyarak kazandıran yarışma Okumak Güzeldir'in dördüncüsüne de dünyanın her yerinden katılım oldu. Okumak Güzeldir'e bugüne kadar 97 bin kitapsever katıldı.

Eyüpsultanlı Mobil Uygulaması hakkında

EYÜPSULTANLI, Eyüpsultan Belediyesi’nin faaliyetlerinden haberdar olunması için geliştirilen bir mobil uygulamadır. Uygulamamızın temel amacı, Eyüpsultanlı komşularımızı ilgilendiren haberleri, fırsatları ve etkinlikleri vatandaşlarımıza ulaştırmak. EYÜPSULTANLI'da yaş grubuna göre iki farklı uygulama bulunuyor.

16-25 yaş aralığındaki gençler yine bir değişiklik olmadan elmas kazanarak aylık ödüller kazanırken, 26 yaş ve üzeri Eyüpsultanlı komşularımız ise yıldız biriktirerek uygulama içerisinde yer alan market bölümünden istedikleri ürünleri yıldız karşılığında alabilecek.

Eyüpsultanlı Mobil Uygulamasının aktif olarak 50 bin kullanıcısı bulunuyor.