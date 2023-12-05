Eyüpsultan Belediyesi’nden örnek anaokulu projesi: Deniz Köken hayalini anlattı Adem Metan'ın programına konuk olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken örnek proje olarak gösterilen anaokulu uygulamasının önümüzdeki dönemden itibaren tüm mahallelere yayılacağının müjdesini verdi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un en kadim ilçelerinden birisi Eyüpsultan...

Eyüpsultan'ı çocukların ve gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren öğrenci dostu bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışan Belediye Başkanı Deniz Köken çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2020 yılında Eyüpsultan’da 400 metrekarelik bir alanda inşa edilen Karadolap Anaokulu, Türkiye'nin en başarılı projeleri arasında yer aldı.

Vatandaşların talepleri geri çevrilmedi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek tespit ettiği ve ilçenin en büyük eksiklerinden olan anaokulu sorununu çözmek için kolları sıvayarak ilçeye yapılacak anaokulları ile ilgili projeyi hazırladı.

Toplam 400 metrekarelik bir alanda inşa edilen anaokulunda 6 derslik, 1 atölye sınıfı, oyun terası, iç avlu, yemekhane, çok amaçlı salon ve dış bahçe yer alıyor.

Deniz Köken hayallerini anlattı

Gazeteci Adem Metan'ın 'Peki Sonra' programına katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, örnek gösterilen anaokulu projesini ve hayallerini anlattı.

Büyük mahallelere birer anaokulu

"Anaokulu yapılacaksa böyle yapılmalı" diyen Köken, önümüzdeki dönemden itibaren büyük mahallere birer tane anaokulu yapacağız müjdesini verdi.

"Çocuk domatesin dikilerek büyüdüğünü biliyor"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

Mesela bir kreş yaptım, kreş belediyenin işi değil aslında, işletemezsin çok dert bir iş. Zor bir iş ama ben kreşi örnek olsun diye yaptım. Hem mimari olarak hem işletme olarak. İçinde hayvanat bahçesi olan hep hayalimdi, içinde bir serası olan. Çocuk domatesi döneminde ekiyor, döneminde bitiriyor ve evine götürüyor. “Anne bak domates topladım, ben diktim bunu” diyor. Çocuk domatesin dikilerek büyüdüğünü biliyor. Yoksa manavda üretildiğini zannediyor. Tavuğun yumurtasını gidiyor folluktan alıyor, geliyor kendi kreşinde onun yemeğini yaptırıyor ve o yumurtayı yiyor. Bu önemli bir konuydu.

"Anaokulu yapılacaksa böyle yapılmalı diye literatüre almalılar"