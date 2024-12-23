DHA

Şirket, 2024 yılı boyunca Eyüpsultan Belediyesi'ne çöp toplama ve araçların işletimi hizmeti veriyordu.

Bu kapsamda şirket, 90 milyon lira tutarındaki ödemesini alamadı.

HACİZ MEMURLARI İLE BELEDİYE BİNASINA GİTTİ

Belediyenin yasal süre içerisinde herhangi bir ödeme planı sunmaması üzerine, şirket avukatı Erdal Avcı haciz işlemi başlattı.

Şirket avukatı, bugün sabah saatlerinde haciz memurları ile birlikte belediye binasına geldi.

Haciz işlemleri öncesi açıklama yapan şirket avukatı Erdal Avcı, şu açıklamalarda bulundu:

Müvekkilim olan şirketin daha önce Eyüp Belediyesi'nde uzun yıllardır vermiş olduğu çöp toplama ve araçların işletimine ilişkin kiralama sözleşmesi uyarınca vermiş olduğu hizmetin, hiçbir sıkıntı olmadan tamamlanmış olmasına rağmen kendisine ödenmeyen işte 90 ile 95 milyon civarı, toplamda şirketin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olan bir alacağa ilişkin icra takibi işlemi için geldik. Öncesinde de biz belediyemizle uzlaşmak için ciddi bir çaba harcadık. Kendileriyle 3 toplantı yaptık.

"KENDİLERİNİ RAHATLATACAK BİR TEKLİF SUNDUK"

Hatta icra takibinin açılması sonrasında da kendileriyle bir araya geldik. Ancak maalesef hakkaniyete uygun, müvekkilimin hak edişlerine ilişkin sürelere uygun ödeme yapılması konusunda bir türlü ciddi bir teklifle karşılaşmadık. Biz karşıda çokta uygun bir teklif sunduk. Kendilerini rahatlatacak bir teklif sunduk. Ancak ona da bir muhatap bulamadık. Başkan yardımcıları ve başkanla görüşme yönünde taleplerimizi iletmemize rağmen kabul edilmedi. Biz de icra takibi uyarınca bu hakkımızı kullanmaya geldik.

"UZLAŞMA ZEMİNİ DOĞDU"

Tüm gün süren görüşmelerin ardından yeniden açıklama yapan Şirket Avukatı Erdal Avcı, şu sözleri sarf etti: