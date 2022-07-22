Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan halkla selamlaştı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılıyor.

Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne geldi.

Cami girişinde sevgi gösterisi

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı, burada cami avlusuna girerken vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılaştı.

Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir selamlaşmanın ardından camiye girdi.

Eyüpsultan Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi VİDEO

Açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı, cuma namazının ardından Eyüpsultan'da gerçekleştirilecek "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.