Cuma namazını kılmak üzere Eyüpsultan Camii’ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak üzere Eyüpsultan Camii’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

Namazın ardından vatandaşlar ile bir araya gelen Erdoğan, bir süre burada sohbet etti.

VAHDETTİN KÖŞKÜ’NE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bir yandan cep telefonları ile görüntü almak isteyen vatandaşlar, bir yandan da “Cumhurbaşkanım”, “Reis”, “Erdoğan ağabey”, “Seni Allah için seviyoruz”, “Allah eksikliğini göstermesin Başkanım” diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların yoğun ilgisinin ardından, çalışmalarına devam etmek üzere Üsküdar’daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne geçti.

Eyüpsultan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşların yoğun ilgisi VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı VİDEO