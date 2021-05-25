Eyüpsultan’da Ekrem İmamoğlu'na olaylı protesto

Deprem toplanma alanına konut yapılamamasını isteyen vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet Eyüpsultan'dan hızla ayrıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki, Yeşilpınar kentsel dönüşüm projesi kapsamında temel atma töreni düzenlendi.

Törene katılmak üzere bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların protestosu ile karşılaştı.

PARKA SİTE YAPACAKLAR

Proje içinde kalan park alanının yıkılıp yerine site yapılmasına karşı olan vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu ile konuşmak istedi.

İMAMOĞLU'NUN KAÇIŞI

Konvoyun vatandaşları görmezden gelerek yoluna devam etmesi üzerine, arbede çıktı.

Çıkan tartışmada önce İmamoğlu'nun koruma aracı durdurulmak istendi, ardından da makam aracına vuruldu.

YAŞLI KADININ YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI

Koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu isimli bir vatandaş, kapının itilmesi ile yere düşerek yaralandı.

Kadının yüzünde ve dizlerinde kanama meydana geldi.

Bölgede yükselen tansiyonu düşürmek için polis devreye girdi.

KONVOY İÇİN YOL AÇILDI

Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılarak, konvoy için yol açıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

“BİZ SİZİNLE SADECE ÇAY İÇMEK İSTEDİK”

Mahalle sakinlerinden Koray Akın olay sırasında yaptığı açıklamada, yeşil alan ve parkların yıkılacak olmasına tepki gösterdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başkanım biliyoruz siz de yeşili seviyorsunuz. Ama bizim parkımızın içine kocaman bir site yapılıyor. Bizim sadece talebimiz. İsterseniz buraya gökdelen dikin hiçbir sıkıntı yok. Sadece burası deprem toplanma alanı. Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Biz mahalleli olarak tahtadan tabela yaptık.

"6 AYDIR PARK TEMİZLENMİYOR"

Siz gelmeden önce parkı temizlediler, 6 aydır park temizlenmiyor. Başkanım, parkı parça pinçik etmişler, dörde bölmüşler. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız. Biz sadece sizinle çay içmek istedik.”

Eyüpsultan’da Ekrem İmamoğlu'na olaylı protesto VİDEO

